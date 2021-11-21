Искры вдохновения. Книги, которые исполняют желания «Мне все льзя» слушать онлайн в хорошем качестве

Найти дело жизни, реализовать свой потенциал и заработать денег — согласитесь, хороший план. Только почему-то неосуществимый для большинства из нас. Известный психолог и бизнес-тренер Татьяна Мужицкая утверждает: порой причины, по которым мы не можем найти себя, — бессознательные самозапреты. Эта книга помогает избавиться от внутренних ограничителей и наконец-то вычислить тот вид занятий, который вам по-настоящему подходит. И речь не о хобби. Речь о деле жизни, которое будет вас кормить, вдохновлять и делать абсолютно счастливым человеком.